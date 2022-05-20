Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:06

Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten FLAŞ asgari ücret zammı 2022 açıklaması! Temmuz zammı ile asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Son dakika haberleri...Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusu son dönemde en çok cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücret 2022 Ocak ayında enflasyon rakamlarının da beklentilerinde çok üzerinde bir artış ile 4.253,40 TL'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz ayında emekli ve memur zammı netleşecek. Bununla beraber milyonlarca kişi "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücrete ek zam yapılacak mı" sorularına yanıt arıyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı" konusuna açıklık getirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.