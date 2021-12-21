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Haberler Galeri Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak
Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:15

Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

Son dakika haberi | Asgari ücrete getirilen vergi istisnası tüm çalışanlar için uygulanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. Elitaş, önerge verileceğini, tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacağını açıkladı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edildiğini anlattı.

Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

MALİYET 37.6 MİLYAR TL

Elitaş, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi.

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Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

Elitaş, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" sözlerini kullandı.

Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

ÇALIŞMA BARIŞI KORUNDU

TİSK de konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Özgür Burak Akkol, "Sürecin başından beri başta asgari ücret olmak üzere tüm çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusunda çağrıda bulunduk. İşçi-işveren kesimi ile mutabık olduğumuz bu çağrımız kamu tarafından da kabul gördü."

Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak

Bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş, çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır" dedi.

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