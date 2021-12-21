Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:13Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:15
Son dakika haberi | Asgari ücretteki vergi istisnası 18.5 milyon çalışan için uygulanacak! 5 bin liraya kadar olandan alınmayacak
Son dakika haberi | Asgari ücrete getirilen vergi istisnası tüm çalışanlar için uygulanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. Elitaş, önerge verileceğini, tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacağını açıkladı.