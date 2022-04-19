Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:47

Son dakika haberler...2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Milyonlarca emekli, 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek' sorusunu araştırıyor. Bayram ikramiyeleri geçen yıl yüzde 10 zam alarak toplamda 2.200 TL olarak hesaplara geçti. 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...