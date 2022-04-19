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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:47

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Son dakika haberler...2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Milyonlarca emekli, 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek' sorusunu araştırıyor. Bayram ikramiyeleri geçen yıl yüzde 10 zam alarak toplamda 2.200 TL olarak hesaplara geçti. 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Son dakika haberi...Mübarek Ramazan ayının yarısının geçilmesiyle emekli ve hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bununla beraber geçen yıl yüzde 10 zam alan bayram ikramiyesi için 2022 yılında da zam yapılması gündeme geldi. Bayram ikramiyesi uygulamasını ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş emeklilerin hesaplarına yılda 2.000 TL ödeme yapılmıştı. 2021 yılında bu rakam 2.200 TL oldu. Peki 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar yanıt buldu...

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri 2 bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2.200 TL ödeme aldı.

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Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi 2022 belli oluyor! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Bu teklif ile birlikte, her yıl yapılan 'Bayram ikramiyesi zammı' tartışmalarının son bulması için, enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi.

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