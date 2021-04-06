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Haberler Galeri Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 18:45

Son dakika haberi: Çeyrek ve fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, , , cumhuriyet altını ve çeyrek ne kadar?

Serbest piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Geçtiğimiz haftalardan itibaren yükselişte olan gram bugün 457 TL'ye ulaştı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş grafiği içerisinde bulunuyor. , , 22 ayar bilezik ve fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise araştırılıyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 6 Nisan 2021 Salı güncel ve canlı altın fiyatları

Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında gelişmeleri... Güncel ve canlı , serbest piyasaların ikinci işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. fiyatı bugün 457 TL'den işlem görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

6 NİSAN BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , , , ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor. Canlı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ikinci haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 6 NİSAN 2021

ATA ALTIN

  • Alış: 3.000,00
  • Satış: 3.080,00

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Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.017,00
  • Satış: 3.063,00

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Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 457,47
  • Satış: 457,55

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Son dakika haberi: Çeyrek ve gram altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan 2021 bugün gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.456,00
  • Satış: 1.506,00

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