Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca memur emeklisine müjdeli haber geldi. Ocak ayında yüzde 4 zamma ilave yüzde 7.15 enflasyon farkı göründü. Peki, yapılacak olan zam ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar. Giriş Tarihi: 28.09.2018 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 08:22
Türkiye'de 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak
zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Özellikle Temmuz ayına aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile yüzleri gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini güldürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!
Emeklilerin gözü Ocak
zammında. Zam oranlarında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak.
Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4
zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Yüzde 3.5'i aşan kısım enflasyon farkı olacak.
Açıklanan enflasyon tahminleri, enflasyon farkı alınacağını gösteriyor. 2018 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini yüzde 10.65 oldu.
Bu tahmine göre memur emeklilerine yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerinin Ocak artışı, çifte
zamla yüzde 11.15'e ulaşacak.
Bu tahmin gerçekleşirse maaşlarda 240 ile bin 471 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor.
Bu maaş
zam oranı yüzde 11.15 olursa 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak. En yüksek memur emeklisi aylığı ise 13 bin 199 lira 66 kuruş.