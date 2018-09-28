Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Özellikle Temmuz ayına aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile yüzleri gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini güldürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!