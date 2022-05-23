Son dakika haberleri...Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli ve memur zammı için TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını paylaşmıştı. Bununla beraber Merkez Bankası da merakla beklenen Mayıs ve Haziran rakalarını içeren 'Enflasyon beklenti anketi'ni yayımladı. Öte yandan Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammı ile beraber ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

4 aylık kesinleşen enflasyon verisine göre emekli ve memur zammı hesabı

Yeni yayımlanan Merkez Bankası beklenti anketine göre; Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı

Enflasyon farkı ve ek zam hesabı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 5 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...