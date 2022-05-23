Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşirken, merakla beklenen Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak revize edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71, memur zammı için yüzde 31,21 zaten kesinleşmişti. Yeni gelen rakamlara göre Temmuz zammı için hesaplamaları yaptık. İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ile beraber milyonların en çok merak ettiği meslek meslek; kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...