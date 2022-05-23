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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:54

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşirken, merakla beklenen Merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak revize edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71, memur zammı için yüzde 31,21 zaten kesinleşmişti. Yeni gelen rakamlara göre Temmuz zammı için hesaplamaları yaptık. İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ile beraber milyonların en çok merak ettiği meslek meslek; kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...

METE DİRİCE
Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli ve memur zammı için TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını paylaşmıştı. Bununla beraber Merkez Bankası da merakla beklenen Mayıs ve Haziran rakalarını içeren 'Enflasyon beklenti anketi'ni yayımladı. Öte yandan Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammı ile beraber ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

  • 4 aylık kesinleşen enflasyon verisine göre emekli ve memur zammı hesabı
  • Yeni yayımlanan Merkez Bankası beklenti anketine göre; Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
  • Enflasyon farkı ve ek zam hesabı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 5 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar! Merkez Bankası Mayıs verisini paylaştı: 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

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