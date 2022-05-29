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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2'li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 12:14

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2'li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı ile beraber Temmuz ayında milyonların geliri artacak. Bununla beraber Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Nisan ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşirken, TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. Öte yandan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi Merkez Bankası tarafından duyuruldu. 'En düşük emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak' sorusunu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi ve ek zam ile beraber meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesapları...

METE DİRİCE
Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2’li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için yılın ikinci zam dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.

  • 4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu?
  • Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi
  • Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
  • 5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak?
  • 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak?
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 6 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2’li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ: MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2’li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2’li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ETKİLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2’li maaş hesabı: Cuma günü açıklanıyor! Enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşı 2022 ne kadar olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

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