Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı ile beraber Temmuz ayında milyonların geliri artacak. Bununla beraber Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Nisan ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşirken, TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. Öte yandan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi Merkez Bankası tarafından duyuruldu. 'En düşük emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak' sorusunu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi ve ek zam ile beraber meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesapları...