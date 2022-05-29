Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için yılın ikinci zam dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.

4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu?

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak?

6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak?

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 6 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...