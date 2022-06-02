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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45'i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:36

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45'i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı için yaklaşık bir ay kaldı. 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları belli olacak. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, Temmuz zammı için belirleyici olacak enflasyon oranı Cuma Günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Yeni duyurulan enflasyon beklentisi ve tahminleri ile emekli ve memur Temmuz zammı 2022 hesaplandı. Temmuz zammı ile beraber en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları...

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45’i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, milyonlarca kişi Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Emekli zammı ve memur zammı yaklaşık 1 ay sonra belli olacak. Temmuz zammı, Mayıs ve Haziran enflasyon oranı sonrası kesinleşecek. Mayıs 2022 enflasyon oranı ise yarın açıklanıyor. Bununla beraber AA Finans ve Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi için bildiride bulundu.

İşte yeni beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45’i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

SON DAKİKA HABERİ | ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞTİ: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve AA Finans'ın Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45’i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak gerçekleşirken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 5,49 tahmininde bulundu.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45’i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları netleşecek.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar! Hesap yüzde 45’i buldu: 2022 enflasyon farkı, ek zam ile emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

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