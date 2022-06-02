Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:13
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
10:36
Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı için yaklaşık bir ay kaldı. 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları belli olacak. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, Temmuz zammı için belirleyici olacak enflasyon oranı Cuma Günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Yeni duyurulan enflasyon beklentisi ve tahminleri ile emekli ve memur Temmuz zammı 2022 hesaplandı. Temmuz zammı ile beraber en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları...