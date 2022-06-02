Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, milyonlarca kişi Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Emekli zammı ve memur zammı yaklaşık 1 ay sonra belli olacak. Temmuz zammı, Mayıs ve Haziran enflasyon oranı sonrası kesinleşecek. Mayıs 2022 enflasyon oranı ise yarın açıklanıyor. Bununla beraber AA Finans ve Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi için bildiride bulundu.

İşte yeni beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...