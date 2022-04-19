Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:15

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak veriler açıklanmaya devam ederken, Temmuz zammı için ilk ipuçları oluşmaya başladı. 3 aylık ve beklentilere göre hesaplanan enflasyon rakamları geldikçe hesaplar değişirken, milyonlarca emekli ve memurun da merak ettiği detaylar netleşiyor. Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı ve meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...