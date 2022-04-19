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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:15

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak veriler açıklanmaya devam ederken, Temmuz zammı için ilk ipuçları oluşmaya başladı. 3 aylık ve beklentilere göre hesaplanan enflasyon rakamları geldikçe hesaplar değişirken, milyonlarca emekli ve memurun da merak ettiği detaylar netleşiyor. Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı ve meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...

FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

Son dakika haberler...Temmuz 2022 emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ederken, milyonlar 'Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı ile birlikte ne kadar olacak' sorusuna yanıt arıyor. Yılın ilk 3 aylık ve beklentilere göre hesaplanan enflasyon rakamları sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları geldi. Gelen verilere göre zamlı maaşlar hesaplandı. İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz zammı ve öğretmen, doktor, polis başta olmak üzere 15 memur grubunun yeni maaş tablosu...

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BİR YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.

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Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

6 AYLIK ENFLASYON, TEMMUZ 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. 3 aylık enflasyon verisi yüzde 22,81 olarak gerçekleşti.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 34,60 OLARAK HESAPLANDI

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur zammı için hesaplar değişti! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ile yeni maaş tablosu

TEMMUZ 2022 EMEKLİ ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON KADAR OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.

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