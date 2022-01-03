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Haberler Galeri Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 11:00

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

Son dakika haberi: Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu!

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

Son dakika emekli ve memur zammı haberi: 2022 emekli ve memur zammı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli oldu. Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 oldu. Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Ocak zamlarının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor.

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Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

Son dakika haberi | Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı zam tablosu

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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