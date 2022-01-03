Son dakika emekli ve memur zammı haberi: 2022 emekli ve memur zammı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli oldu. Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 oldu. Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.