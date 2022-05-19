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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:07

Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Memurlara ek gösterge zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Bakan Bilgin Mayıs ayı bitmeden detayları kamuoyu ile paylaşacak. 3600 ek gösterge taslağı ise büyük oranda netleşti. Sabah Memurlar ilk kez açıklıyor. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih...

FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışması için sona gelindi. Bu güne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke düşürüldü. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.

  • Kimin ek göstergesi ne kadar artacak?
  • Yeni taslakta değişiklikler neler?
  • Memurun ikramiyesi ve maaşı nasıl artacak?
  • 3600 ek gösterge düzenlemesi hangi tarihte yürürlüğe girecek?

Tüm detaylar sadece SABAH Memurlar'da! İşte son dakika özel haberin detayları...

Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı. Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

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Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

SON 3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI İLK KEZ SABAH MEMURLAR'DA!

Alternatif olarak hazırlanan taslakları ilk kez yayımlayan SABAH Memur'lar son taslağı da okurlarına duyuruyor. Müzakere masasına gelecek olan son taslakta kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.

Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI BAŞLADI

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı.

Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü.

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