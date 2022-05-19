Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:07

Son Dakika Haberi: Milyonlara ek gösterge zammı! Yürürlüğe gireceği tarih netleşti: İşte son 3600 ek gösterge taslağı! Öğretmen, polis, hemşire emekli maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Memurlara ek gösterge zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Bakan Bilgin Mayıs ayı bitmeden detayları kamuoyu ile paylaşacak. 3600 ek gösterge taslağı ise büyük oranda netleşti. Sabah Memurlar ilk kez açıklıyor. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih...