Giriş Tarihi: 23.04.2022 12:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
12:46
SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin'den 'Asya' hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!
Rusya Ukrayna savaşı, AB/ABD/NATO ve Rusya arasında büyük bir enerji ve doğal gaz düellosuna dönüştü. Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler yaptırımlara destek çıkarken, bazıları ise temkinli davranıyor. Ukrayna'dan gelen talepler ve ABD'nin artan baskısıyla AB'nin Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklaması ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda ise, Putin yönünü Asya'ya çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları!