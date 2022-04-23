SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

AB, Rusya'ya her gün petrol için 450 milyon dolar, doğal gaz için 400 milyon dolar ödeme yapıyor. Savaşının başlangıcından bu yana enerji tedariki için Moskova'ya 47 milyar avrodan fazla para aktardı.

AB tarafından Rus gaz arzının durdurulmasının her iki tarafı da sert şekilde vuracağı belirtilirken, mevcut durumun gaz piyasasının geleceğine yönelik şüpheler nedeniyle fiyatları yapay olarak yüksek tutmak için Rusya açısından elverişli olduğuna vurgu yapılıyor.