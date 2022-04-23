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Giriş Tarihi: 23.04.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 12:46

SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin'den 'Asya' hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

Rusya Ukrayna savaşı, AB/ABD/NATO ve Rusya arasında büyük bir enerji ve doğal gaz düellosuna dönüştü. Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler yaptırımlara destek çıkarken, bazıları ise temkinli davranıyor. Ukrayna'dan gelen talepler ve ABD'nin artan baskısıyla AB'nin Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklaması ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda ise, Putin yönünü Asya'ya çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları!

AA
SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Batılı ülkeler, Rusya'ya "ağır ekonomik bedel ödetmek" için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

Buna karşın doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'ya adeta kelepçelenmiş olan AB, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı, yani Rus enerjisinin fişini çekmeyi, başaramıyor. Bu durum, "AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" yıkıcı bir algıya da yol açıyor.

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SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

AB, Rusya'ya her gün petrol için 450 milyon dolar, doğal gaz için 400 milyon dolar ödeme yapıyor. Savaşının başlangıcından bu yana enerji tedariki için Moskova'ya 47 milyar avrodan fazla para aktardı.

AB tarafından Rus gaz arzının durdurulmasının her iki tarafı da sert şekilde vuracağı belirtilirken, mevcut durumun gaz piyasasının geleceğine yönelik şüpheler nedeniyle fiyatları yapay olarak yüksek tutmak için Rusya açısından elverişli olduğuna vurgu yapılıyor.

SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

Şubat ayı sonlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok ülke Rus banka, kuruluş ve şahıslarına 6 bin 918 (2014 yılından beri toplamda 10 bine dayandı) yeni yaptırım uyguladı. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve ticaret alanlarını kapsıyor.

SON DAKİKA HABERİ - Vladimir Putin’den ’Asya’ hamlesi: AB ülkeleri köşeye mi sıkıştı? 2 seçenekleri var!

AB ÜLKELERİ DE KÖŞEYE SIKIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı enerjide zor durumda olan AB ülkelerini de köşeye sıkıştırdı.

Avrupa'nın yılda ortalama 155 milyar metreküp tükettiği Rus gazına yönelik bir yaptırım hamlesi ile Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz akışını durdurma ihtimali, tüm bölgede enerji krizinin devam ettiği bir süreçte endişeleri körükledi.

Rusya'nın gaz arzını daha da düşürmesi ya da tamamen durdurmasına karşı acil durum planlaması yapmaya çalışan AB, Rus gazına alternatif kaynak arayışına girişti.

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