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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Temmuz Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

Son dakika haberleri: ne kadar oldu? 31 Temmuz Cuma tam, yarım, gram ve fiyatları canlı rakamlar

Bayramın ilk günü itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları son dakika haberleri, özellikle son dönemde yaşanan yukarı yönlü seyir sebebiyle yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri altını da doğrudan etkilerken altın fiyatları bu dönemde rekor seviyeye ulaştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar kaç tL? Altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? 31 Temmuz Cuma tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberi..

Giriş Tarihi: 31.07.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 11:33
Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… son dönemde büyük bir çıkış içerisinde. Bu çıkışa bağlı olarak altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler ve uzman yorumları yakından takip ediliyor. Altına olan ilgi küçük ve büyük yatırımcılar ile de sınırlı değil. Çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler de altın fiyatları düşer mi, altın daha da artacak mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 31 Temmuz Cuma tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken alış ve satış fiyatlarındaki değişen grafik ise ilgi çekiyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlarla altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.992,50
SATIŞ: 3.046,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.452,30
SATIŞ: 1.484,40

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Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 728,40
SATIŞ: 744,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,34
SATIŞ: 441,42

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. 422, ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

"Gram altının çeyreği revaçta"

Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, " yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI!

tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.

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