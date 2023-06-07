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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım! 'Acil önceliğimiz' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:49

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım! 'Acil önceliğimiz' diyerek duyurdu

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra ilk sosyal medya paylaşımını yapan Mehmet Şimşek dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğunu şeklinde yorumlandı. Bakan Şimşek'in tüm dünyadan 2,3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni dönemde acil önceliğin güçlü bir ekip ve güvenilir bir program olduğunun altını çizerek, refah düzeyi yüksek bir Türkiye yaratmak için şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirliğin artacağını kaydetti.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Bakan Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

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