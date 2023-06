SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

As we navigate through domestic and international challenges, we affirm our commitment to rules based policy making to enhance predictability.



While there are no short cuts or quick fixes, rest assured that our experience, knowledge & dedication will help us overcome potential…