Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
11:41
SON DAKİKA: Her gün 10 milyon metreküp üretim yapacak! Bakan Bayraktar açıkladı: Yüzer Üretim Platformu Türkiye'de
Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çanakkale'ye ulaşan Türkiye'nin ilk yüzer platformunun 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp üretim yapacağını açıkladı. Platforma verilecek isim hakkında da konuşan Bakan Bayraktar "Elbette ki bir isim olacak biz öneriler üzerinde çalışıyoruz. Bunları değerlendirip Cumhurbaşkanına arz ederiz." ifadelerini kullandı.