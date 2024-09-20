SON DAKİKA: Her gün 10 milyon metreküp üretim yapacak! Bakan Bayraktar açıkladı: Yüzer Üretim Platformu Türkiye’de

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları ise şöyle:

"20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak. 20 yıl boyunca 20 tane çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Her gün bu gemiye vardiya ile beraber yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların çoğu Türk insanımız olacak. Karadaki ekiple beraber toplam 165 kişilik bir ekip 7-24 çalışacak. İnşallah tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak, ondan sonra inşallah Filyos'a hareket edecek.