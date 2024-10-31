Giriş Tarihi: 31.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
14:14
SON DAKİKA I Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik
Son dakika haberi: Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe katettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti." dedi. Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngördüklerini bildirdi.