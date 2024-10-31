SON DAKİKA I Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANININ 3. ÇEYREKTE YÜZDE 1'İN ALTINA GERİLEMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini belirten Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettiklerini bildirdi.

Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz.