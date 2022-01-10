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Haberler Galeri Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir
Giriş Tarihi: 10.01.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 07:54

Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

Son dakika: Milyonlarca çalışan, emekli, öğrencinin geçim kaynağı "ücret, maaş, aylıkta" yeni dönem başladı. Asgari ücrete kadar olan tüm kazançlar vergi dışı kalırken, emekli, dul, yetim aylıkları artık tatil günleri de ödenecek. Ödemelerin hafta sonu, resmi tatile rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmadan zamanında ödenecek. Ayrıca ödemesi, maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. İşte iş hayatında yeni dönemin haklarına dair son dakika haberleri...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

Son dakika haberler: Zamlı aylıkları memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. İş Kanunu'nda yer alan süresinde ödenmeyen işçi alacaklarına en yüksek faiz oranı uygulanırken, bu hüküm fazla mesai, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı için çalışanların alacaklarını da kapsıyor.

Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

SON DAKİKA | MAAŞI GECİKEN İŞTEN AYRILIP KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR

Asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi alabilir. Ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sözleşme dışı nedenle ücret kesme cezası verilemez, ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Fazla mesainin prim belgesinde ücret sütununa yazılması gerekirken, aynı iş ve kıdemde eşit ücret zorunluluğu bulunuyor.

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Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş, zam konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

1- 2500 liralık emekli aylığı kimleri kapsıyor, dul ve yetimler de yararlanacak mı?

En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

Son dakika | İş hayatında yeni dönem: Maaşı geciken kıdem tazminatını alıp ayrılabilir

2-Memur emeklisi de yüzde 2.5'luk ek zamdan yararlanacak mı?

Memur emeklileri de ilave yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak. Aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla beraber Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapılacak. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

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