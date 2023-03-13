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Haberler Galeri SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih
Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:43

SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

Son dakika haberleri...Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenmiş olacak.

SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

Son dakika haberi...Kamu kurumlarında görev yapan 700 bin işçi için zam pazarlığı yeniden başlıyor. Deprem felaketi sebebiyle ara verilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yeniden yapılacak.

SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

İŞÇİYE YENİ ZAM

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde işçilerin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal ve mali hakları karara bağlanacak.

SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlaması dolayısıyla Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da yer aldı. Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi. Atalay açıklamasında, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.

SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

SÖZLEŞMELER SONA ERİYOR

Kamu işçileriyle ilgili son olarak sözleşme 2021 yılında yapılmıştı. Bu protokol kapsamında sözleşmelerin bir bölümünün süresi ocak ayında sona erdi. Kalan sözleşmeler ise Mart ayı itibariyle sona erecek. Bu nedenle görüşmelerin Şubat ayında tamamlanması bekleniyordu. Ancak deprem felaketi sebebiyle süreç ertelenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

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