SON DAKİKA: İşçiye yeni zam! Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: İşte 2 kritik tarih

SÖZLEŞMELER SONA ERİYOR

Kamu işçileriyle ilgili son olarak sözleşme 2021 yılında yapılmıştı. Bu protokol kapsamında sözleşmelerin bir bölümünün süresi ocak ayında sona erdi. Kalan sözleşmeler ise Mart ayı itibariyle sona erecek. Bu nedenle görüşmelerin Şubat ayında tamamlanması bekleniyordu. Ancak deprem felaketi sebebiyle süreç ertelenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.