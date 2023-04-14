Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:08

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Son dakika haberleri...İstanbul-Ankara arası yolculuk süresi 89 dakikaya düşecek. İstanbul-Ankara arasında uçakla 70 dakika yolculuk süresi süper hızlı trenle 89 dakika olacak. Ulaşımda 21 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim gibi adımlar atan Türkiye'de yatırımlar hız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek" dedi. Hattın devreye alınmasıyla vatandaş trenle hem konfrolu yolculuk yapacak hem de neredeyse uçakla seyahet eder gibi hızlı olacak.