Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:08

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Son dakika haberleri...İstanbul-Ankara arası yolculuk süresi 89 dakikaya düşecek. İstanbul-Ankara arasında uçakla 70 dakika yolculuk süresi süper hızlı trenle 89 dakika olacak. Ulaşımda 21 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim gibi adımlar atan Türkiye'de yatırımlar hız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek" dedi. Hattın devreye alınmasıyla vatandaş trenle hem konfrolu yolculuk yapacak hem de neredeyse uçakla seyahet eder gibi hızlı olacak.

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Son dakika haberi...İki büyükşehir arası yalnızca 1,5 saatte geçilebilecek. İstanbul-Ankara arasına kurulacak süper hızlı tren hattı ile yolculuk süresi kısalacak, konfor artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek" dedi.

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

İSTANBUL-ANKARA ARASI TRENLE YOLCULUK, NEREDEYSE UÇAK GİBİ OLACAK

Uçakla 70 dakikada seyahet edilen İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren hattı ile neredeyse uçak kadar hızlı bir şekilde geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arası ulaşımın süper hızlı trenle yeni bir çağ atlayacağını belirterek, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul-Ankara 1,5 saate düşüyor! Süper hızlı yolculuk geliyor: Karada uçak gibi!

Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA