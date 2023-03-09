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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na net cevap
Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:16

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na net cevap

Son dakika haberi...İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt vererek yapılacak projede ilave nüfus artışının söz konusu olmayacağının altını çizdi. Bakan Kurum, tarihi dönüşüm için '1.5 milyon konutun 500 binini Anadolu yakasında 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, 500 binini de olduğu yerde yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Bize 130 milyon metrekare rezerv alan lazım. Bizim rezerv alanlarımızın tespitini yaptık. Onların detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde başlatılan kalıcı konut yapım seferberliği ile birlikte son gelişmeleri katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Kurum, "1,5 milyon konutun 500 bini Anadolu yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alana, 500 binini de olduğu yere yapacağız." dedi. İstanbul için ihtiyaç duyulan rezerv alanlarına ilgili bilgi veren Bakan Kurum, gerekli olan 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını belirterek, detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

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SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

"SOSYAL DONATILARIYLA TOPLANMA ALANLARIYLA YAPACAĞIZ"

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler'de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız. Konut yapacağız. Hemen yanında Bağcılar Sultangazi ve Başakşehir var. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız. Orada vatandaşımızın medeni bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına ihtiyaç olan neyse onu yapacağız. Hem binanızı güçlendirmek zorundasınız, hem de o donatıları insanınıza sunmak zorundasınız. Ve bu anlayışla, inşallah seferberlik anlayışıyla yapacağız." dedi.

SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

Bakan Kurum, "5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

İstanbul'un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, şunları ifade etti:

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