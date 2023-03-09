SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

Son dakika haberi...İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt vererek yapılacak projede ilave nüfus artışının söz konusu olmayacağının altını çizdi. Bakan Kurum, tarihi dönüşüm için '1.5 milyon konutun 500 binini Anadolu yakasında 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, 500 binini de olduğu yerde yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Bize 130 milyon metrekare rezerv alan lazım. Bizim rezerv alanlarımızın tespitini yaptık. Onların detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak" ifadelerini kullandı.