SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek! Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na net cevap

"SOSYAL DONATILARIYLA TOPLANMA ALANLARIYLA YAPACAĞIZ"

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler'de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız. Konut yapacağız. Hemen yanında Bağcılar Sultangazi ve Başakşehir var. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız. Orada vatandaşımızın medeni bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına ihtiyaç olan neyse onu yapacağız. Hem binanızı güçlendirmek zorundasınız, hem de o donatıları insanınıza sunmak zorundasınız. Ve bu anlayışla, inşallah seferberlik anlayışıyla yapacağız." dedi.