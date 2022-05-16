Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

Son dakika haberler: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. İşveren prim teşvikinden yararlanan sayısı 12 milyonu, işbaşı eğitim programına katılanların sayısı da 360 bini geçmiş durumda. Türkiye İş Kurumu'nca başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine prim desteği sağlanıyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamını devlet karşılayacak.

İşte her işçi için 32 bin TL'leri bulacak olan destek ödemelerine ilişkin şartlar ve merak edilenler...