Giriş Tarihi: 16.05.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
07:21
Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek
Destek ödemelerinde son dakika haberi: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. İşte SABAH'ın tüm detaylarına ulaştığı son dakika haberii...