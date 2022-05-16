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Haberler Galeri Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek
Giriş Tarihi: 16.05.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 07:21

Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

Destek ödemelerinde son dakika haberi: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. İşte SABAH'ın tüm detaylarına ulaştığı son dakika haberii...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

Son dakika haberler: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. İşveren prim teşvikinden yararlanan sayısı 12 milyonu, işbaşı eğitim programına katılanların sayısı da 360 bini geçmiş durumda. Türkiye İş Kurumu'nca başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine prim desteği sağlanıyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamını devlet karşılayacak.

İşte her işçi için 32 bin TL'leri bulacak olan destek ödemelerine ilişkin şartlar ve merak edilenler...

Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

ONLARCA KALEMDE DESTEK VE PRİM ÖDEMELERİ

Buna göre işçi başına aylık 775.62 liralık prim desteği verilecek. Prim desteği imalat sektörü için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay devam edecek. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Devletin koruması altındaki çocukları istihdam öden özel sektöre ait işletmelere de 5 yıl süreyle prim desteği sağlanıyor. Bu yıl rakamlarıyla 5 yılda istihdam edilen koruma altındaki genç başına sağlanan prim desteği tutarı 97 bin 560 liraya ulaşıyor

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Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

İstihdam teşviklerine ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

1- Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirimi, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kar payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor. Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.

Son dakika | İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

2- İlave istihdam teşvikinde destek tutarı sektöre göre değişiyor mu?

İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor. Sektöre göre de farklı hesaplanıyor. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.

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