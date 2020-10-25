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Haberler Galeri Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

Son dakika! İşte ile ilgili tüm merak edilenler...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen borçların yeniden düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor. İşte toplam 500 milyar liralık bir büyüklüğü kapsayacak yapılandırmada merak edilen soruların yanıtları... Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı? olacak mı?

Giriş Tarihi: 25.10.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 08:01
Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

1- Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Ayrıca TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.

Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor.

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Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

2- Yapılandırmada hangi tarih esas alınacak?

Kanun kapsamına 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar girecek. İhtilaflı alacaklar ise kapsama girmiyor. için yılın sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de Şubat ayında başlayacak.

Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

3- Yapılandırma nasıl olacak?

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.

Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

Taksitle ödemeyi seçen borçlular ise kanunda belirlenen bir katsayıyla taksit dönemine ilişkin bir ek yükümlülükle karşılaşacaklar. Bu da daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi yüzde 4.5 olacak.

Son dakika! İşte yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler...

Komisyon görüşmelerinde verilen bir örneğe göre 100 liralık bir vergiye örneğin 80 lira gecikme zammı işledi. Yeniden hesaplanırken 80 lira silinecek, böyle bir durumda Yİ-ÜFE 40 lira çıktı ve 140 liraya düştü. Peşin ödeme yapılırsa ödeme 104 lira olacak. Bir başka deyişle Yİ-ÜFE tutarının 4 lirası ödenecek, 36 lira silinecek.

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