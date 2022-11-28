Giriş Tarihi: 28.11.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
06:59
Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Milyonları ilgilendiren kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesini bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklayacak. İşte Bakan Bilgin'in "çalışmalar tamamlanma aşamasında" dediği ve Başkan Erdoğan'a sunulacak olan sözleşmeliye kadro ve Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kapsam, borçlanma ve prim konularına ilişkin detaylar...