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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 28.11.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 06:59

Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan'da

Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Milyonları ilgilendiren kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesini bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklayacak. İşte Bakan Bilgin'in "çalışmalar tamamlanma aşamasında" dediği ve Başkan Erdoğan'a sunulacak olan sözleşmeliye kadro ve Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kapsam, borçlanma ve prim konularına ilişkin detaylar...

HAKAN TEKİN
Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Sözleşmeliye kadro çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak.

Masada ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden adalete birçok konu masada olacak.

Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

SON DAKİKA | 600 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN KRİTİK GÜN

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

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