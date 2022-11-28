Son dakika | Kabine toplantısında kritik kararlar alınacak; Gözler Başkan Erdoğan’da

Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullandı.