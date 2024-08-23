SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

HER ÇOCUK İÇİN 2 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Yani bu kadar süre çalışmak yerine parasını ödeyip topluca satın alınabiliyor. Bu günleri eksik primlerine ekleyerek şartları tamamlayabiliyor. Burada çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart olarak kabul ediliyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var.