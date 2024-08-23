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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT'li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:10

SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT'li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

Son dakika haberi: Erken emeklilik için erkeklerin askerlik sürelerini satın alması gibi kadınların da doğumdan sonra geçen süreleri satın alabilme imkanı var. Doğum borçlanması olarak bilinen bu düzenlemede her çocuk anneye 2 yıl erken emekliliğin önünü açıyor. Bunun yanında anne eğer staj yapmışsa EYT'li de olabiliyor. Peki nasıl? Evlat edinenler yapabiliyor mu? İşte 10 soruda kadınlarda erken emeklilik sistemi...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

Son dakika haberleri: Emekliliği öne çeken düzenlemelerden birisi de doğum borçlanması. 3 çocuk kadınlara 6 yıl erken emekliliğin önünü açıyor. Peki doğum borçlanması nasıl yapılacak? Evlat edinenler yapabiliyor mu? Staj yapan anneler nasıl EYT'li oluyor? İşte tüm soruların cevapları….

SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

EMEKLİLİK İÇİN BELLİ ŞARTLARIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için belli şartları tamamlamak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi de prim. Yani çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sistem ile her ay SGK'ya prim ödenmesi gerekiyor. İşe giriş tarihine göre bu primlerin miktarları 5 bin günden başlayıp 9 bin güne kadar çıkıyor.

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SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

Prim sayısını tamamlayabilmek için üç yoldan bahsetmiştik. Bir yerde sigortalı çalışarak ödenmesi, kendi işini yaparak ödemek ya da isteğe bağlı sistem ile her ay ödemek.

SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

ANNELER 'DOĞUM BORÇLANMASI' İLE GEÇEN SÜRELERİ SATIN ALABİLİR

Ancak bu üç yöntemin dışında "borçlanma" adı verilen ve toplu para ile satın alma yöntemi de var. Erkeklerin askerlik süreleri satın alındığı gibi kadınlarda da doğumdan sonra geçen süreler satın alınabiliyor.

SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT’li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...

HER ÇOCUK İÇİN 2 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Yani bu kadar süre çalışmak yerine parasını ödeyip topluca satın alınabiliyor. Bu günleri eksik primlerine ekleyerek şartları tamamlayabiliyor. Burada çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart olarak kabul ediliyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var.

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