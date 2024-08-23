Giriş Tarihi: 23.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:10
SON DAKİKA: Kadına erken emeklilik için güzel haber! Staj sigortası ile EYT'li olabilirsiniz! 6 yıl erkenden...
Son dakika haberi: Erken emeklilik için erkeklerin askerlik sürelerini satın alması gibi kadınların da doğumdan sonra geçen süreleri satın alabilme imkanı var. Doğum borçlanması olarak bilinen bu düzenlemede her çocuk anneye 2 yıl erken emekliliğin önünü açıyor. Bunun yanında anne eğer staj yapmışsa EYT'li de olabiliyor. Peki nasıl? Evlat edinenler yapabiliyor mu? İşte 10 soruda kadınlarda erken emeklilik sistemi...