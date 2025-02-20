SON DAKİKA: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuya 3626 personel alımı yapılıyor. Memur olmak kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Çok sayıda kamu kurumu personel alımı ilanı yayımladı. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre uzman yardımıcısı, teknisyen, araştırmacı, memur, zabıta memuru, itfaiye eri, büro personeli gibi farklı kadrolarda kamuya personel alımı gerçekleşecek. Kamu personel alımı ve memur alımı için detayları haberimizde sizler için derledik...

İşte personel alımı ilanları: