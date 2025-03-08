Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
12:05
SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
Son dakika haberleri...Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak. 54 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere 7.788 personel alımı gerçekleştirecek. Kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre içerisinde Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, YÖK, SSB ve çok sayıda belediye ve üniversitelerin yer aldığı kamu kurumları personel alımı yapacak. Peki kamuya personel alımı hangi kadrolarda gerçekleşecek? Memur alımı için şartlar ne? Personel alımı için KPSS şartı var mı? İşte kamu personel alımı hakkında merak edilen detaylar...