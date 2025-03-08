SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı için merak edilen detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALACAK

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Alımın 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olarak gerçekleşecek.

Alım kapsamında 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisi verildi.