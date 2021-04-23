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Haberler Galeri SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:32

! 'dan canlı bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasaların son işlem gününde güncel ve canlı yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Pandeminin başlangıcından beri hareketli bir grafik içerisinde olan altın fiyatları, son dönemde yükseliş eğiliminde bulunuyor. Altının gün içindeki fiyatı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları bu sabaha 477 lira civarından başladı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı bu sabah 477 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 429,22

SATIŞ: 459,74

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.230,00

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.028,39

SATIŞ: 3.089,99

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

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