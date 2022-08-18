Giriş Tarihi: 18.08.2022 06:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
06:38
Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı
Son dakika haberi: Konut satış fiyatlarının yanı sıra, kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak Sosyal Konut Projesi'nin yanı sıra hükümetten bir müjdeli haber daha geldi. Yeni bir konut seferberliği başlatacaklarını müjdeleyen Bakan Kurum, "Tüm sektörün dahil olacağı kampanya ile konut ve kira bedellerinin düşeceğine inanıyorum" dedi