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Haberler Galeri Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı
Giriş Tarihi: 18.08.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 06:38

Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Son dakika haberi: Konut satış fiyatlarının yanı sıra, kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak Sosyal Konut Projesi'nin yanı sıra hükümetten bir müjdeli haber daha geldi. Yeni bir konut seferberliği başlatacaklarını müjdeleyen Bakan Kurum, "Tüm sektörün dahil olacağı kampanya ile konut ve kira bedellerinin düşeceğine inanıyorum" dedi

Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Esenler'de basın mensupları ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Kampanyanın Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacağını söyleyen Kurum, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de orta ve üstü proje yapan tüm sektörün dahil olacağı, bizim de destek olacağımız kampanyayı, Emlak Konut daha önce de yapmıştı.

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Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Şimdi de tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayında bu süreci başlatacaklar. Konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn sektör olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." Kurum, bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını kaydetti.

Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

KİRA DESTEĞİ 1.500'E ÇIKIYOR
Kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek kira desteğinin artacağı müjdesini veren Kurum, desteğin 1.150 liradan 1.500 liraya, 2.000 liradan ise 2.600 liraya çıkarılacağını kaydetti.

Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.

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