Son dakika: Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesi! Bakan Kurum detayları açıkladı

Şimdi de tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayında bu süreci başlatacaklar. Konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn sektör olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." Kurum, bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını kaydetti.



