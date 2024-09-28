Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

Giriş Tarihi: 28.09.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
06:58
Son dakika kredi kartı yapılandırma: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir adım attı. Buna göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 ay vadeli yapılandırma imkânı getirildi. Borçların yapılandırılmasında yüzde 3.11'lik faiz oranı dikkate alınacak. Uygulamadan kredi kartı dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler yararlanacak. İhtiyaç kredisinde ise 30 gün borcunu (anapara ve faiz) ödememiş olanlar yapılandırmadan faydalanacak.