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Haberler Galeri Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..
Giriş Tarihi: 28.09.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 06:58

Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

Son dakika kredi kartı yapılandırma: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir adım attı. Buna göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 ay vadeli yapılandırma imkânı getirildi. Borçların yapılandırılmasında yüzde 3.11'lik faiz oranı dikkate alınacak. Uygulamadan kredi kartı dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler yararlanacak. İhtiyaç kredisinde ise 30 gün borcunu (anapara ve faiz) ödememiş olanlar yapılandırmadan faydalanacak.

MERVE BİLKAY
Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

Son dakika haberi! TCMB ve BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde borcunu ödeyemeyen vatandaşa nefes aldırdı. Kart ya da kredi kartı borcu olanlar %3.11 faizle borcunu 60 ay vadelendirebilecek. İşte merak edilenler…

Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

1- Kredi kartında yapılandırma nasıl olacak?

Bireysel kredi kartında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

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Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

2- Kredi kartı kullanılmaya devam edilecek mi?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin lira borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

3- Yapılandırmada faiz uygulanacak mı?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3.11 olacak. Ancak buna yüzde 15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenecek. Böylece, yapılandırmada faiz yüzde 3.73 olacak. (Bazı bankaların çeşitli kampanyalarla faiz oranını aşağı çekebileceği de belirtiliyor.) Bu oran mevcut kredi faizi oranlarından yüzde 1 daha düşük olduğu için vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda aylık ödeme 4.200 TL civarında olacak.

Son dakika! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak? İşte örnek hesaplamalar! Vade ve faiz..

4- İhtiyaç kredisinde yapılandırma nasıl yapılacak?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek. Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

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