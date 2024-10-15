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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları
Giriş Tarihi: 15.10.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 06:36

SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatı başladı. Kamu bankalarının başını çektiği yapılandırma fırsatında özel bankalarda devreye girerek borçları 60 ay vadeye bölme fırsatı tanıdı. Kredi ve Kredi kartı borçları yapılandırması neleri kapsıyor? İşte devreye girecek uygulamanın şartları...

Dilek GÜNGÖR
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Son dakika haberi: Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için getirilen yapılandırma fırsatı başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada başı çekti.

SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi buldu.

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SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Özel bankalar arasında da uygulamayı başlatan ilk bankalar İş Bankası ve Akbank oldu.

SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Akbank ihtiyaç kredisinde borç yapılandırmasına başlarken, bugün de kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkânını sunacak.

SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları

Vatandaşlar şubeye giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisinde ödeyemediği borcu 60 aya kadar yeniden vade yaptırabiliyor.

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