Giriş Tarihi: 15.10.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
06:36
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı! İşte milyonların beklediği uygulamanın şartları
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatı başladı. Kamu bankalarının başını çektiği yapılandırma fırsatında özel bankalarda devreye girerek borçları 60 ay vadeye bölme fırsatı tanıdı. Kredi ve Kredi kartı borçları yapılandırması neleri kapsıyor? İşte devreye girecek uygulamanın şartları...