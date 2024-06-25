Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
16:26
SON DAKİKA: Kritik ekonomi toplantısı sona erdi! 'Dezenflasyon süreci başlıyor'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplananan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" ifadeleri yer aldı.