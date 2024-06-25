SON DAKİKA: Kritik ekonomi toplantısı sona erdi! ’Dezenflasyon süreci başlıyor’

"HAZİRAN AYI İLE BİRLİKTE DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamanın temel öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir. On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz.