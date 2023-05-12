Son dakika | Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan’ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Önümüzde memurların maş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışı getirdik. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldı. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldı. Temmuzda bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim.