Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:58

Son dakika haberi...Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti. Enflasyon beklentisi, emekli ve memur Temmuz zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde önem arz ettiğinden milyonlarca kişi, "Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' sorularına yanıt arıyor. Mayıs enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Peki Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri ile beraber tüm detaylar...