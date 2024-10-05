Giriş Tarihi: 05.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
15:26
SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...
Son dakika haberi...Kamuda memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları kurumlar tarafından duyuruldu. İlanlara göre kamuya 2096 memur alımı yapılacak. Birçok farklı alanda yapılacak memur alımı ile binlerce kişi kamuda çalışabilecek. Uzman yardımcısı, bilişim personeli, subay, sözleşmeli er, işçi gibi birçok pozisyonda gerçekleşecek olan personel alımı için detaylar belli oldu. Peki, hangi kurum personel alımı yapıyor? Memur alımı için son başvuru tarihi ne? Kimler personel alımı için başvuru yapabilir? Başvurular nereye yapılacak? İşte memur alımı için merak edilen detaylar...