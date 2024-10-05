SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 (sekiz) adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.

ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ilgili puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 puanı almış olmak ve yazılı sınava çağırılacak en yüksek puanlı aday içerisinde yer almak gerekiyor.

Başvurular dijital ortamda 21/10/2024-04/11/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylar, başvurularını 04/11/2024 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-devlet üzerinde Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.