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Haberler Galeri SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 15:26

SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

Son dakika haberi...Kamuda memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları kurumlar tarafından duyuruldu. İlanlara göre kamuya 2096 memur alımı yapılacak. Birçok farklı alanda yapılacak memur alımı ile binlerce kişi kamuda çalışabilecek. Uzman yardımcısı, bilişim personeli, subay, sözleşmeli er, işçi gibi birçok pozisyonda gerçekleşecek olan personel alımı için detaylar belli oldu. Peki, hangi kurum personel alımı yapıyor? Memur alımı için son başvuru tarihi ne? Kimler personel alımı için başvuru yapabilir? Başvurular nereye yapılacak? İşte memur alımı için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

Son dakika haberleri...Kamuya 2096 personel alımı gerçekleştirilecek. Memur olmak isteyenleri heyecanlandıran personel alımı ilanları kurumlar tarafından yayınlandı. Subay, mühendis, işçi gibi birçok pozisyonda gerçekleşecek olan memur alımı için detaylarda belli oldu. İşte kamuya personel alımı ile ilgili detaylar ve kadrolar...

SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

KAMUYA 2096 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Kamuda çalışmak isteyenlerin merakla beklediği memur alımı ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre TSK, TÜBİTAK, KOSGEB, SPK, BDDK ve bazı belediyelerinde içerisinde olduğu kurumlar personel alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum hangi kadroda personel alımı yapacak? İşte ilan listesi...

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SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 (sekiz) adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.

ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ilgili puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 puanı almış olmak ve yazılı sınava çağırılacak en yüksek puanlı aday içerisinde yer almak gerekiyor.

Başvurular dijital ortamda 21/10/2024-04/11/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylar, başvurularını 04/11/2024 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-devlet üzerinde Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

HINIS BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı'na KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla mühendis kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri 12 Kasım-15 Kasım olarak belirtilmiştir.

SON DAKİKA MEMUR ALIMI EKİM 2024: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 2096 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartının arandığı alımda yazılı ve sözlü sınava katılacak adaylar 2024 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.

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