Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:28

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

Son dakika memur ve emekli maaş zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıktı.