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Haberler Galeri Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:28

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

Son dakika memur ve emekli maaş zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıktı.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

Son dakika haberler: Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu yeniden güncellendi. Böylelikle yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye de çıkmış oldu. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 30'a yükseldi. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

ERDOĞAN'DAN MAAŞLARA 5 PUANLIK SON DAKİKA SÜRPRİZİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların 6. Dönem toplu sözleşme ile belirlendiği anımsatıldı. Buna göre, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörüldü.

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Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

2022 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.40 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16.48 oranında artış kesinleşti.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı artış da yüzde 15.40 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada bu oranı yüzde 25'e çıkardı, dün de sürpriz bir kararla yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığında moral zammı sonrası hesap değişti: İşte maaşlarda yeni tablo

PROFESÖR MAAŞI 34 BİN 57 LİRA OLDU

Yeni zamla beraber profesör (1/4) maaşı 34 bin 57 liraya çıktı. Üniversite mezunu şube müdürü 20 bin 724lira, uzman doktor 24 bin 743 lira alacak. Üniversite mezunu memur 12 bin 632 lira, uzman öğretmen 18 bin 246 lira, öğretmen 15 bin 793 lira, baş komiser 20 bin 873 lira, polis memur 18 bin 235 lira, üniversite mezunu hemşire 15 bin 611 lira, alacak. Kamuda çalışan mühendisin maaşı 21 bin 295 liraya, lise mezunu teknisyenin maaşı da13 bin 142 liraya çıkacak.

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