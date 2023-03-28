Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

EMEKLİYE 120 MİLYARLIK ÖDEME YAPILACAK

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı alan 8 milyon 796 bin emekli bulunuyor. Etki analizine göre en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık bazda da toplam 120.8 milyar lira ayrılacak.

