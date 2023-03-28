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Haberler Galeri Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:15

Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

Son dakika maaş artış haberleri: Emekliye, gaziye, doktora, hâkime 149.3 milyarlık destek. En düşük emekli aylığına zammın maliyeti 120 milyar TL olarak değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7500 lira olarak ödeneceğini belirterek, "8.8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi. İşte maaş ve aylıklarla yapılan artışlarla ilgili kritik notlar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

Son dakika haberler: Emekli, gaziler, doktorlar, yüksek yargı mensuplarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti 149.3 milyar lira olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık da toplam 120.8 milyar lira ödenecek.

Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak.

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Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

25 MİLYARLIK BAYRAM İKRAMİYESİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin ayrıntılarına ilişkin sunum yaparken, etkini analizini de paylaştı.

Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılacak. AK Parti Meclis Grubu tarafından hazırlanan etki analizine göre 15.6 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin yıllık maliyeti 24.9 milyar lira olarak hesaplandı.

Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet

EMEKLİYE 120 MİLYARLIK ÖDEME YAPILACAK

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı alan 8 milyon 796 bin emekli bulunuyor. Etki analizine göre en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık bazda da toplam 120.8 milyar lira ayrılacak.

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