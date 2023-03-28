Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
08:15
Son dakika | Memur ve emekliye 149 milyar; İşte emekli maaşına zam sonrası maliyet
Son dakika maaş artış haberleri: Emekliye, gaziye, doktora, hâkime 149.3 milyarlık destek. En düşük emekli aylığına zammın maliyeti 120 milyar TL olarak değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7500 lira olarak ödeneceğini belirterek, "8.8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi. İşte maaş ve aylıklarla yapılan artışlarla ilgili kritik notlar