SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Yarım zamanlı çalışmanın bir süresi var mı?

Yarım zamanlı çalışma doğum yapan memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde bu izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak. Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. İsterse 5 isterse 1 yıl yarım zamanlı çalışabilecek. Memur talebi, bir ay öncesinden dilekçe ile kurumuna verecek.