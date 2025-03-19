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Haberler Galeri SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:24

SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Son dakika haberi: Milyonlarca memurun beklediği yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için düğmeye basıldı. Hazırlanan yönetmelik taslağına SABAH ulaştı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar isterlerse 5 yıla kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? Sistem ne zaman devreye girecek? İşte yönetmelik taslağındaki o maddeler...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Son dakika haberi: Milyonlarca memurun uzun zamandır beklediği yarım zamanlı çalışma ile ilgili yönetmelik geliyor ve sistem başlıyor. Annelere çocuğun ilk öğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı tanıyan düzenleme 2016 yılında devreye girdi. Özel sektörde uygulanan düzenleme yönetmelik hazırlanmadığı için kamuda devreye girmemişti. Nihayet memurların beklediği o yönetmelik için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu konuda bürokratların katıldığı geniş çaplı toplantılar yapıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesiyle hüküm altına alınan ancak yönetmelik çıkmadığı için uygulanamayan yarım zamanlı çalışma için bir yönetmelik taslağı da hazırlandı.

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SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

SABAH'ın ulaştığı yönetmelik taslağında yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.

SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı

Yarım zamanlı çalışmanın bir süresi var mı?

Yarım zamanlı çalışma doğum yapan memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde bu izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak. Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. İsterse 5 isterse 1 yıl yarım zamanlı çalışabilecek. Memur talebi, bir ay öncesinden dilekçe ile kurumuna verecek.