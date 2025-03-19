Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
07:24
SON DAKİKA | Memura yarı zamanlı çalışma! Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? SABAH hazırlanan taslağa ulaştı
Son dakika haberi: Milyonlarca memurun beklediği yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için düğmeye basıldı. Hazırlanan yönetmelik taslağına SABAH ulaştı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar isterlerse 5 yıla kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? Sistem ne zaman devreye girecek? İşte yönetmelik taslağındaki o maddeler...