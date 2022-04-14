Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:20

Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararı ve faiz karar metninde olacak. Faiz kararı dışında metindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller vereceğinden ekonomistlerin radarında olacak. 2022 yılının ilk üç faiz toplantısında Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakmıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kuru, altın fiyatlı ne kadar? İşte tüm detaylarıyla, son dakika gelişmelerle beraber Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve faiz açıklamasının yapılacağı saat...