Son dakika... Milli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı!

"ŞARJ ÜNİTELERİ İSTASYON TİPİ VE EV TİPİ OLARAK İKİ ÇEŞİT ÜRETİLECEK"

Şarj ünitelerin istasyon tipi ve ev tipi şeklinde iki çeşit üretileceğini kaydeden BEB 3D Tasarım şirketi sahibi Hakan Şahin ise "Cihazı iki çeşit ürettik. Bu cihazlar hem istasyon tipi hem ev tipi olacak. Tamamen uzaktan kontrollü cihazlar. Bu sürekli güncellenebilir yeni çıkan araçlar için özel tasarlanıyor. Yakın gelecekte bu şarj üniteleri her yerde görünecek. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Kendimizi ona göre güncelliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız yurt dışında bulunuyor. Türkiye'de tek üretilen yüzde yüz şarj ünitesidir. 2023'de yerli otomobil çıktığında bu istasyonların her yerde olması lazım. Yerli otomobil sadece bizim hızımızı değil tüm dünyadan bize talepleri de arttırdı. Çünkü dünyadakiler Türkler elektrikli araç üretiyorsa bunun ünitesini de üretiyorlar diyorlar. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Erzurum'da yapılmaya karar verildi" şeklinde konuştu.