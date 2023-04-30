Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem
Giriş Tarihi: 30.04.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 12:57

SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

Son dakika haberi...5 milyona yakın vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi sonrası yeni düzenleme için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurlara kadro, EYT meselesi sorun olmaktan çıktı. Erdoğan, sosyal devlet anlayışını güçlendirecek yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Bu düzenleme ile gelecekte de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek. İşte EYT'de de kapsamı genişletecek, madde madde yeni emeklilik sisteminin şifreleri...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

Son dakika haberleri...Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. Yapılacak emeklilik düzenlemesinde anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik masaya geldi. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü reform yapılacak.

SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

  • 3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi
  • Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan
  • EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

SON DAKİKA: Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600-4500 gün formülü ve rakamlarla yeni sistem

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.

SON DAKİKA