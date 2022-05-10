Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:22

Son dakika haberi...Konut kredisi faizleri düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonları sevindiren yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi için müjdeyi verdi. Bununla beraber 'Yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi hesaplama' en çok arananlar arasına girdi. Yapılan açıklamaya göre ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi kampanyaları ile 120 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanabilecek. Peki bu 2 yeni konut kredisi bu paketleri cebe nasıl yansıyacak? Krediler hangi bankalardan kullanılabilecek? İşte kalem kalem milyonların en çok merak ettiği konut kredisi hesaplaması...