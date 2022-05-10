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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL'yi bulacak!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:22

SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL'yi bulacak!

Son dakika haberi...Konut kredisi faizleri düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonları sevindiren yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi için müjdeyi verdi. Bununla beraber 'Yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi hesaplama' en çok arananlar arasına girdi. Yapılan açıklamaya göre ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi kampanyaları ile 120 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanabilecek. Peki bu 2 yeni konut kredisi bu paketleri cebe nasıl yansıyacak? Krediler hangi bankalardan kullanılabilecek? İşte kalem kalem milyonların en çok merak ettiği konut kredisi hesaplaması...

METE DİRİCE
SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL’yi bulacak!

Son dakika haberleri...Konut kredisi faizleri için 2 yeni kampanyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan, ihtiyacı olan vatandaşların 10 yıl ödeme seçeneği ile 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi ile konut sahibi yapılacağını bildirdi.

Peki yapılan kampanyalar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem o hesaplar..

SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL’yi bulacak!

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0,89 ile yüzde 0,99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

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SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL’yi bulacak!

Buna göre ilk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL’yi bulacak!

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0,89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

SON DAKİKA | Milyonlara kalem kalem 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama tabloları! Konut kredisi faizleri düştü: Kar 400 bin TL’yi bulacak!

HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0,89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.

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