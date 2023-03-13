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Haberler Galeri Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:42

Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Milyonlara nefes aldıracak yapılandırmanın avantajları SABAH'ta. Bu kapsamda sigorta, destek primi borcunda faiz, ceza silinecek. İsteğe bağlı sigorta primini yatıramayan da yararlanacak. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. İş kazası, meslek hastalığında işverene rücu edilen alacaklar da kapsamda. GSS prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi silinecek. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan bütün borçlar kapsamda. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran ilk taksit yatacak. Borçlar 48 ay taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak. Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak.

Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

BORÇLARIN FAİZİ VE CEZALAR SİLİNECEK

Borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yüzde 90'ı silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi alınmayacak. Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.1 Ocak 2023'ten önceki 2 bin lira ve altı borçlar silinecek.

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Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Büyük fırsatta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

- Hangi borçlar yapılandırılacak, borcumu nasıl öğrenebilirim?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

- Peşin ödemedeki avantajlar neler, borcumu kaç taksitle ödeyebilirim?

Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Daha öncesi borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

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