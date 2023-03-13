Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Milyonlara nefes aldıracak yapılandırmanın avantajları SABAH'ta. Bu kapsamda sigorta, destek primi borcunda faiz, ceza silinecek. İsteğe bağlı sigorta primini yatıramayan da yararlanacak. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. İş kazası, meslek hastalığında işverene rücu edilen alacaklar da kapsamda. GSS prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi silinecek. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan bütün borçlar kapsamda. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran ilk taksit yatacak. Borçlar 48 ay taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek