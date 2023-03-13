Son dakika | Milyonlara nefes aldıracak yapılandırma geliyor! Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak. Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak.