SON DAKİKA | Milyonlarca BAĞ-KUR’lunun beklediği yasa Meclis’e geliyor! Esnafa erken emeklilikten kimler yararlanacak?

Erken emeklilik nasıl gerçekleşecek?



Yapılacak 1800 günlük indirim ile Bağ-Kurlular 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Dolayısıyla yaş şartını tamamlamış bir Bağ-Kur'lu 5 yıl daha beklemeden ve 5 yıl fazla prim ödemeden erken emekli olabilecek. Burada daha az prim ödeme sigortalıya 5 yıl kazandıracak.