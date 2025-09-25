Giriş Tarihi: 25.09.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 07:11
SON DAKİKA | Milyonlarca BAĞ-KUR'lunun beklediği yasa Meclis'e geliyor! Esnafa erken emeklilikten kimler yararlanacak?
Son dakika haberi: Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnaf için getirilecek yeni düzenleme 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündeminde olacak. Düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7200 güne indirilecek. Böylece 1800 gün yani 5 yıl daha az prim ödeyen esnaf erken emekli olabilecek. Düzenleme kimleri kapsayacak, nasıl uygulanacak... İşte detaylar...