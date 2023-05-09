Son dakika | Milyonlarca çalışanın geliri artıyor: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı

Son dakika asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı haberleri: Asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Asgari ücret AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yüzde 264,3 artarken temmuzda yapılacak ara zamla beraber net asgari ücretin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.