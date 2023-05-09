Son dakika | Milyonlarca çalışanın geliri artıyor: Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı

Son dakika maaş zammı haberleri: AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506,80 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 oranında artırılırken, nominal olarak da 46 katına çıktı. Böylece, 2022 yılına göre net asgari ücretin artış oranı yüzde 100, 2021 Aralık ayına göre de yüzde 200 oldu.