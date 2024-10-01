Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
06:47
SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Son dakika haberi: Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması düzenlemesinin detayları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılandırma konusunda atılacak adımları açıkladı. İşte yeni yürürlüğe girecek olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları...