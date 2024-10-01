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Haberler Galeri SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 06:47

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Son dakika haberi: Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılması düzenlemesinin detayları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılandırma konusunda atılacak adımları açıkladı. İşte yeni yürürlüğe girecek olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları...

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Son dakika haberi: Vatandaşı rahatlatacak kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki borç yapılandırması bankaların kafasını karıştırdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar dün toplantı yaptı.

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarının ardından uygulama usullerini tartıştı.

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SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek. Bankacılar, kararda miladın 26 Eylül olduğunu ancak bundan sonraki borçların kapsamda olup olmadığının netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

TCMB'nin düşük kart borcu olana daha düşük faiz uygulamasının bankaların IT programlarında değişiklik gerektirdiğini belirten bankacılar, "Bu konuda IT birimlerimiz proje hazırlayacak. TCMB'nin belirlediği faizlerin sisteme girmesi gerekiyor" dedi.

SON DAKİKA: Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu

Bankalar, 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitlerin de yapılandırılıp yapılandırılmayacağını, yapılandırılan kartların açık kalmasının zorunlu olup olmadığını, yapılandırıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma mı yapılacağını yoksa bu borçlunun takibe mi gireceğini sordu.

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