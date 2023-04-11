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Haberler Galeri SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim
Giriş Tarihi: 11.04.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:48

SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Son dakika haberi...Nisan ayı emekli maaşı ödemesi erken yapılacak. Yüzde 82 artışla 2000 TL olan bayram ikramiyesi de SSK, Bağ-Kur'lular için emekli maaşları ile beraber verilecek. 'Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan ve 'Maaş bağlanma' işlemi tamamlanan EYT'liler de bu dönemde hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi alacak. İşlemi tamamlanmayan EYT'lilerin ise hak kaybı olmayacak. Öte yandan Emekli ve memur Temmuz zammı için dikkat çeken rakamlar geldi. İşte emekli ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Son dakika haberleri...'Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak, zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Emekilik hakkı kazanmış tüm EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL olurken, yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

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SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.

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