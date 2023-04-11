Giriş Tarihi: 11.04.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:48

SON DAKİKA: Nisan emekli maaşı erkenden ödeniyor! 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Son dakika haberi...Nisan ayı emekli maaşı ödemesi erken yapılacak. Yüzde 82 artışla 2000 TL olan bayram ikramiyesi de SSK, Bağ-Kur'lular için emekli maaşları ile beraber verilecek. 'Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan ve 'Maaş bağlanma' işlemi tamamlanan EYT'liler de bu dönemde hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi alacak. İşlemi tamamlanmayan EYT'lilerin ise hak kaybı olmayacak. Öte yandan Emekli ve memur Temmuz zammı için dikkat çeken rakamlar geldi. İşte emekli ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...