Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

Son dakika haberleri: Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Dİlek Güngör, bugünkü köşe yazısında, süreç hukuki boyuta taşınınca resmi evrakların (tapular, sözleşmeler, muvafakatlar vs) ortaya saçıldığını belirterek, "Bu evrakları inceledikçe de milyarlık mağduriyete neden olacak sistemin fotoğrafı daha da netleşti." ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün o köşe yazısı...