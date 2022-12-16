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Haberler Galeri Son dakika: Okan Bayülgen'li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş
Giriş Tarihi: 16.12.2022 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 06:50

Son dakika: Okan Bayülgen'li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

Son dakika haberleri: Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Dİlek Güngör, bugünkü köşe yazısında, süreç hukuki boyuta taşınınca resmi evrakların (tapular, sözleşmeler, muvafakatlar vs) ortaya saçıldığını belirterek, "Bu evrakları inceledikçe de milyarlık mağduriyete neden olacak sistemin fotoğrafı daha da netleşti." ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün o köşe yazısı...

DİLEK GÜNGÖR
Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

Son dakika haberleri: Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili yeni detayları paylaştı.

Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

"Benim yazdıklarım devede kulakmış... Zira hissedarlara satılan bir otel bile yokmuş!" diyen Dilek Güngör, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

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Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

"OTELİ KENDİ ÜZERİNE KAYDETTİRMİŞ"

"VClubla ilgili yazdıklarımı okudunuz mu bilmiyorum. Alaçatı'daki bir oteli yeni nesil bir ponzi sistemiyle metrekare başına 325 bin TL'den 9 bin kişiye satmaya çalışan şirketten bahsediyorum. Ancak benim yazdıklarım devede kulakmış...
Zira hissedarlara satılan bir otel bile yokmuş! Nasıl mı yani? Gelin anlatayım...

Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

Süreç hukuki boyuta taşınınca resmi evraklar (tapular, sözleşmeler, muvafakatlar vs) ortaya saçıldı. Bu evrakları inceledikçe de milyarlık mağduriyete neden olacak sistemin fotoğrafı daha da netleşti. Reklamlarında 'Her şeyimiz yasal, gelin otele ortak olun' diye pazarlanan hatta Okan Bayülgen'i otel sahibi gibi sunan VClub, toprakla binayı tapuda ayırarak oteli kendi üzerine kaydettirmiş...

Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

"METREKARESİ 325 BİN TL'DEN SATILMIŞ"

Otelin altındaki tarlayı ise millete metrekaresi 325 bin TL'den satmış... (O bölgede ortalama tarla fiyatı 400-800 TL arası) Yani esasında satışı yapılan 10 bin metrekarelik toprak parçası... Otelin üst kullanım hakkı VClub'ın kendi şirketi VBT Turizm Otelcilik ve Gayrimenkul'de... O yüzden, buradan şunu söyleyeyim...
325 bin TL para sayıp V Club'a ortak olduğunu düşünenler yarın öbür gün The S Oteli'ne gidip 'burası bizim' filan demeye kalkmasınlar...
Valla fena çuvallarlar...
Haa, şirket tapuda bir de laf kalabalığı yapmış... Tapuya 'çatalı, bıçağı, saksıyı, yastığı' kaydettirmiş... Nedense 4 katlı betonarme otel binasıyla ilgili tapu kaydında tek bir cümle yok.

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