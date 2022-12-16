Son dakika: Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

"METREKARESİ 325 BİN TL'DEN SATILMIŞ"

Otelin altındaki tarlayı ise millete metrekaresi 325 bin TL'den satmış... (O bölgede ortalama tarla fiyatı 400-800 TL arası) Yani esasında satışı yapılan 10 bin metrekarelik toprak parçası... Otelin üst kullanım hakkı VClub'ın kendi şirketi VBT Turizm Otelcilik ve Gayrimenkul'de... O yüzden, buradan şunu söyleyeyim...

325 bin TL para sayıp V Club'a ortak olduğunu düşünenler yarın öbür gün The S Oteli'ne gidip 'burası bizim' filan demeye kalkmasınlar...

Valla fena çuvallarlar...

Haa, şirket tapuda bir de laf kalabalığı yapmış... Tapuya 'çatalı, bıçağı, saksıyı, yastığı' kaydettirmiş... Nedense 4 katlı betonarme otel binasıyla ilgili tapu kaydında tek bir cümle yok.