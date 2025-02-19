Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:26
SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...
Son dakika haberi: Emlak Konut'un orta gelirliler için hazırladığı dev konut kampanyası bugün açıklanıyor. Projelerde faiz 1.50'ye kadar düşecek, peşinatsız ödeme imkânı sunulacak. İşte ayrıntılar. Kampanyada faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. Böylece faiz maliyeti düşürülerek vatandaşın konuta erişimi kolaylaşacak. Kampanya kapsamında bu illerde 20'nin üzerinde projenin yer alması bekleniyor.