Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:26

SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

Son dakika haberi: Emlak Konut'un orta gelirliler için hazırladığı dev konut kampanyası bugün açıklanıyor. Projelerde faiz 1.50'ye kadar düşecek, peşinatsız ödeme imkânı sunulacak. İşte ayrıntılar. Kampanyada faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. Böylece faiz maliyeti düşürülerek vatandaşın konuta erişimi kolaylaşacak. Kampanya kapsamında bu illerde 20'nin üzerinde projenin yer alması bekleniyor.

SEDA TABAK
MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmak için dört gözle beklediği haber geldi. Konut piyasasında yaşanan durgunluk Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı (GYO) harekete geçirdi.

SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

Senelerdir birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak gayrimenkul sektörünü atağa kaldıran şirket, yeni başlatacağı kampanyayla tüketicinin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak. Edinilen bilgilere göre, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya, düşük faiz oranı ve peşinatsız seçenek sunacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

Ayrıca kampanya koşulları arasında düşük peşinatlı seçenek de bulunacak. Kampanyanın tüm detayları Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanacak ve satışlar da bugün itibarıyla başlayacak.

SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

Emlak Konut'un şu anda İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de projeleri bulunuyor. Kampanya kapsamında bu illerde yer alan 20'nin üzerinde projenin yer alması bekleniyor.

SON DAKİKA | Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi! Düşük faiz sıfır peşinat: İşte projenin detayları...

FAİZ İNİYOR

Kampanya kapsamında faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. Şu anda en düşük konut kredi faizi yüzde 2.79. Faiz maliyetini büyük ölçüde düşürecek kampanya sayesinde vatandaşın konuta erişimi kolaylaşacak.

SON DAKİKA