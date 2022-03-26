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Haberler Galeri SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco'nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan'dan jet açıklama
Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:51

SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco'nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan'dan jet açıklama

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası petrolün brent fiyatı ralli yapmaya başladı. Dünya genelinde akaryakıt fiyatları tavan yaparken, bir kötü haber de Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinden geldi. Husiler, Aramco'nun petrol üretim tesislerini bombaladı. Riyad yönetimi yaşanan olay sonrası hemen bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları zirve noktalara ulaştı. Bugün brent petrol 120 dolara dayanırken, akaryakıt fiyatları dünya genelinde tüketicileri mağdur edecek seviyelere ulaştı. Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası artan fiyatlara bir yenisi eklenebilir. Husiler, Aramco'nun Yemen'deki petrol üretim tesisini vurdu. Saldırı sonrası arzda sıkıntı yaşanması bekleniyor. Riyad yönetimi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sorumlusu biz değiliz' dedi.

SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

PETROL FİYATLARI 120 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatı Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası artışa geçti. Her gün yeni bir zirve gören petrol fiyatları, ılımlı açıklamalar ile gevşer gibi olsa da bugün hala beklentinin çok uzağında seyrediyor. Brent petrol fiyatı 119 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

BİR KÖTÜ HABER DE SUUDİ ARABİSTAN'DAN

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefi oldu.

Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine ve diğer kentlere saldırılar düzenlendi.

SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Saldırılar sonrası Aramco tesislerinde yangın çıkarken, yükselen yoğun duman kameralara yansıdı.

Riyad yönetimi, İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

SUUDİ ARABİSTAN: PETROL ARZINDAKİ AKSAKLIKTAN SORUMLU DEĞİLİZ

Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.

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