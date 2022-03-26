SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco’nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan’dan jet açıklama

PETROL FİYATLARI 120 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatı Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası artışa geçti. Her gün yeni bir zirve gören petrol fiyatları, ılımlı açıklamalar ile gevşer gibi olsa da bugün hala beklentinin çok uzağında seyrediyor. Brent petrol fiyatı 119 dolar seviyesinde hareket ediyor.