Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
09:51
SON DAKİKA: Petrolden bir kötü haber daha! Aramco'nun üretim tesisi vuruldu! Suudi Arabistan'dan jet açıklama
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası petrolün brent fiyatı ralli yapmaya başladı. Dünya genelinde akaryakıt fiyatları tavan yaparken, bir kötü haber de Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinden geldi. Husiler, Aramco'nun petrol üretim tesislerini bombaladı. Riyad yönetimi yaşanan olay sonrası hemen bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...